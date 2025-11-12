bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Chantaje en Palacio

12 de noviembre de 2025

2025-11-12 16:25:9

Para ver el retrato más nítido de la decadencia del gobierno de Gustavo Petro basta con darle una mirada al ministro del Interior, Armando Benedetti. O, mejor dicho, al comediante involuntario que ocupa uno de los cargos más encumbrados del Estado y que, con una chabacanería solo comparable con su prontuario, ha decidido llevar el debate público a un nivel que tal vez ni en un bar se atreverían....