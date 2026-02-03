hace 40 minutos bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Así fue la extradición a EE. UU. de alias Pipe Tuluá

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), realizó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, en medio de un operativo que contó con la coordinación de un amplio dispositivo de seguridad integrado por más de 70 uniformados....