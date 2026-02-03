x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Multimedia
hace 40 minutos
bookmark

Así fue la extradición a EE. UU. de alias Pipe Tuluá

hace 40 minutos
El Colombiano

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), realizó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, en medio de un operativo que contó con la coordinación de un amplio dispositivo de seguridad integrado por más de 70 uniformados....

El Colombiano

