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hace 55 minutos
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Claudia López: “Cepeda y Paloma son Petro y Uribe en cuerpo ajeno; yo no tengo jefes políticos”

hace 55 minutos

En esta entrevista exclusiva para El Colombiano, la candidata presidencial Claudia López expone su postura frente a los debates, rechaza la polarización y detalla su propuesta de centroizquierda moderna. Presenta su plan de seguridad con una Fiscalía Antimafia, cinco reformas sociales prioritarias (salud, educación, microempresas, cuidado de mujeres y precios al campo), y proyectos clave para Antioquia como el túnel del Toyo. López invita a los colombianos a votar el 31 de mayo por una agenda de soluciones concretas, experiencia demostrada y gobernabilidad institucional....

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