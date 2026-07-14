hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿Por qué el intercambio vial de Mayorca parece ir mucho más adelantado que el de Fábricas Unidas?

hace 2 horas

2026-07-14 10:8:49

Recorrimos los dos frentes de obra, revisamos el avance físico de cada proyecto y hablamos con las entidades responsables para entender por qué hoy muestran panoramas tan diferentes. Aunque ambos intercambios viales buscan descongestionar la Autopista Sur, la avenida Las Vegas y mejorar la movilidad del sur del Valle de Aburrá, descubrimos que no siguen el mismo modelo de financiación, contratación ni ejecución. En este informe de El Colombiano analizamos el estado actual de las obras, sus porcentajes de avance, los retrasos, las fechas estimadas de entrega y los retos que aún enfrentan dos de los proyectos de infraestructura más importantes de la región....