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Multimedia
hace 38 minutos
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Colombia ¿está la democracia en riesgo?

hace 38 minutos
Alejandro Bermúdez Montoya

Soy un amante de la tecnología, me apasiona el video, diseñar y comunicar a través de ellos.

Luz María Sierra

¿Sabías que el 72% de la población mundial vive bajo dictaduras? ?? De la censura en China al colapso en Venezuela, exploramos la cruda realidad de vivir sin libertad. La democracia tiene errores, pero las dictaduras tienen horrores. Defenderla no es una opción política, es un acto de supervivencia colectiva....

Alejandro Bermúdez Montoya
Alejandro Bermúdez Montoya
Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

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