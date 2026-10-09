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hace 3 horas
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¿Cómo se destrabó el Fondo Milagro?

hace 3 horas
Juan Diego Ortiz Jiménez

Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas.

Daniel Rivera Marín

Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Klarem Valoyes Gutiérrez

Periodista y magíster en Periodismo de la Universidad del Rosario.

¿Cómo se destrabó el Fondo Milagro y quiénes se mueven en la carrera por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia? En esta edición de Mesa Central analizamos las claves de la política regional y la polémica por el video de una magistrada de la JEP riendo junto a Timochenko durante una sesión de Justicia y Paz. Tres temas que ponen sobre la mesa decisiones, poder y el debate por la justicia en Colombia. ¡Dale play y acompáñanos en la conversación!....

Juan Diego Ortiz Jiménez
Juan Diego Ortiz Jiménez

Metro

Daniel Rivera Marín
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Editor General

Klarem Valoyes Gutiérrez
Klarem Valoyes Gutiérrez
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