hace 3 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿Cómo se destrabó el Fondo Milagro?

hace 3 horas

2026-10-09 17:22:17

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Klarem Valoyes Gutiérrez Periodista y magíster en Periodismo de la Universidad del Rosario. Seguir Periodista

¿Cómo se destrabó el Fondo Milagro y quiénes se mueven en la carrera por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia? En esta edición de Mesa Central analizamos las claves de la política regional y la polémica por el video de una magistrada de la JEP riendo junto a Timochenko durante una sesión de Justicia y Paz. Tres temas que ponen sobre la mesa decisiones, poder y el debate por la justicia en Colombia. ¡Dale play y acompáñanos en la conversación!....

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