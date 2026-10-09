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hace 1 hora
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“La JEP se ha convertido en un tribunal de derroche”: María Clara Posada

hace 1 hora
Daniel Rivera Marín

Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

La senadora María Clara Posada habla de los hallazgos de su control político a la JEP, cuestionando $170.000 millones en arrendamientos, $56.000 millones en viajes y contrataciones vinculadas a paraísos fiscales. Un análisis crítico sobre cómo el tribunal de paz terminó convertido en una estructura de derroche de recursos públicos...

Daniel Rivera Marín
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