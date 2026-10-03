hace 1 hora bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Cuco Hernández, de A dos velas, y su paso por Medellín

hace 1 hora

2026-10-03 12:34:43

Claudia Arango Holguín Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 32 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora. Seguir Periodista

“Con la gente que me gusta” es quizá una de las canciones más populares de España y uno de sus intérpretes, Cuco Hernández, estuvo en Medellín. Hablamos con él de la música, esa canción y los planes para el futuro....

Claudia Arango Holguín Editora de Tendencias

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