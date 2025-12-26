bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin El año que dejó más preguntas que respuestas

26 de diciembre de 2025

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Este es un capítulo especial de Mesa Central en el que repasamos los momentos más duros y reveladores del año político. En este especial de fin de año recordamos el llamado “jueves del caos”, cuando al presidente Gustavo Petro se le estalló el país en la cara con la renuncia de Laura Sarabia, orden de captura contra Carlos Ramón González y una grave crisis diplomática con Estados Unidos. Como segundo tema, analizamos el polémico discurso de Petro en la Asamblea General de la ONU, donde defendió a Stalin, relativizó al Tren de Aragua y dejó en evidencia una radicalización ideológica que generó preocupación internacional. Y finalmente recordamos la semana en que Petro pareció perder completamente el control: los choques con Donald Trump y la desconcertante entrevista con Daniel Coronell...