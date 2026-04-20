hace 36 minutos bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin El “Garrincha” colombiano le jala las orejas al DIM: César Valoyes

hace 36 minutos

2026-04-20 16:12:26

En este episodio de Línea de Gol, César Valoyes, bicampeón de Liga con el DIM, habla sobre el momento difícil que atraviesa el conjunto rojo, del título de la Selección Colombia Sub -17, de la Selección mayor y también detalles de su carrera, entre otros temas....