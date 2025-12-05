hace 7 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin El “pacto criminal” de la Casa de Nariño

2025-12-05 17:20:31

Mesa Central se sumerge en la crisis de gobernanza en Nariño: el “pacto criminal” de exministros para comprar votos, las denuncias de Pegasus y la falta de transparencia. Revisamos la encuesta Invamer: Cepeda puntea mientras Petro ataca a Fajardo, y el 73.7% cree que se perdió el control territorial . Cerramos con el análisis del cierre de listas al Congreso y los movimientos clave....