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Multimedia
hace 2 horas
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¿En Colombia está en juego la democracia?

hace 2 horas
Alejandro Bermúdez Montoya

Soy un amante de la tecnología, me apasiona el video, diseñar y comunicar a través de ellos.

¿Sabías que el 72% de la población mundial vive bajo dictaduras? De la censura en China al colapso en Venezuela, exploramos la cruda realidad de vivir sin libertad. La democracia tiene errores, pero las dictaduras tienen horrores. Defenderla no es una opción política, es un acto de supervivencia colectiva....

Alejandro Bermúdez Montoya
Alejandro Bermúdez Montoya

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