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Entrevista al piloto colombiano Óscar Tunjo: “Este ha sido un inicio de año bendecido”

hace 1 hora
Juan Andrés Jiménez Galvis

El caleño Óscar Andrés Tunjo Sánchez, con más de 15 años de experiencia en el automovilismo internacional, lidera el campeonato de pilotos del IMSA VP Challenge con 1.300 puntos. La temporada comenzó exitosa para él, luego de cumplir sus 30 años de edad el 5 de enero, pues el día 19 de mismo mes arrasó en Daytona y ahora brilla en otra competencia en suelo estadounidense. EL COLOMBIANO habló con él de su presente y los retos que se avecinan....

Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis

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