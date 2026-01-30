hace 3 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿Discurso o delirio? Las frases de Petro que dejaron frío al país

hace 3 horas

2026-01-30 17:35:54

Analizamos tres temas clave: las declaraciones sexuales y desvaríos de Petro que evidencian un presidente fuera de control; la desesperación de Daniel Quintero usando a su esposa con avales falsos mientras sus exfuncionarios enfrentan 51 imputaciones por corrupción; y la definición de las consultas presidenciales con Cepeda, Fajardo y De la Espriella como protagonistas. Colombia ante un año electoral decisivo mientras el gobierno se desmorona....