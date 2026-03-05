hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Juan Diego Gómez arremete contra los “antioqueños petristas” de su partido

hace 2 horas

2026-03-05 11:37:32

Álvaro Guerrero Arango Estudió Comunicación Social y Administración de Negocios en la Universidad Eafit. Llegó a El Colombiano en 2022 para escribir crónicas y reportajes, y ahora hace parte del Área Metro. Antes trabajó haciendo pódcast. Seguir Periodista

Tras su paso por la presidencia del Congreso y un retiro estratégico de cuatro años, Juan Diego Gómez regresa al ruedo electoral aspirando nuevamente al Senado. En entrevista con El Colombiano, el líder conservador asegura que vuelve para ejercer un control político “con carácter” frente a un Gobierno Nacional que, según él, ha operado con improvisación y falta de idoneidad. Gómez explica por qué decidió no presentarse en las pasadas elecciones legislativas por “temor” al ascenso de la izquierda y lanza duras críticas a los sectores de su partido que han sido cercanos al petrismo....