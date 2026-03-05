hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Trump califica como un 15 de 10 su guerra contra Irán

hace 2 horas

2026-03-05 11:24:27

El presidente Donald Trump calificó el desempeño de Estados Unidos en la guerra con Irán con un 15 en una escala del 1 al 10, afirmando que los líderes de la república islámica estaban siendo asesinados rápidamente, mientras Israel realizó un nuevo ataque por la noche a Teherán....