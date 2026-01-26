hace 3 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin La Biblioteca Pública Piloto tendrá un piso nuevo para 2027, dice el director Esteban Giralddo

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

La Biblioteca Pública Piloto es una de esas instituciones que permanece en el corazón de los antioqueños; hay que recordar que en algunas páginas de Los días azules y del Fuego secreto, Fernando Vallejo nombra su paso por los pasillos de la casa Barrientos, donde se abrieron por primera vez las puertas de la biblioteca, y adonde los paisas llegaban en manada, tanto que hacían una fila que le daba la vuelta a la cuadra. La Piloto, desde hace décadas está en el barrio Carlos E Restrepo y sigue siendo un referente para la vida citadina. Hablamos con Esteban Giraldo, su director, que cuando llegó hace dos años se encontró un recinto totalmente abandonado, con 240 goteras, humedades, goteras y parte del archivo protegido con plásticos....