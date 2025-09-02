x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

Multimedia
hace 6 horas
La historia del suicidio de los indígenas por la llegada de los españoles al Valle de Aburrá

hace 6 horas
Juan Diego Ortiz Jiménez

Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas.

Luz María Sierra

Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO y Juan Diego Ortiz, editor de la sección de noticias locales conversaron con Juan Luis Mejía, abogado, exministro de Cultura y experto en historia de Antioquia, sobre los 350 años que cumple Medellín en 2025....

Juan Diego Ortiz Jiménez
Juan Diego Ortiz Jiménez

Metro

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

