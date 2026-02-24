hace 1 hora bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “La salud está en manos de miserables”: Hernán Cadavid

hace 1 hora

2026-02-24 15:11:55

El representante a la Cámara y ahora candidato al Senado por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, analiza la crisis del sistema de salud a raíz de la muerte del niño Kevin ; denuncia lo que considera una “policía política” en el Ministerio de Salud y propone soluciones normativas para enfrentar el aumento de cultivos ilícitos y la inseguridad en el país....