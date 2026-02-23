x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close
Multimedia
hace 37 minutos
bookmark

Sergio Restrepo: “La filosofía del empresario antioqueño hay que protegerla”

hace 37 minutos
Luz María Sierra

Sergio Restrepo fue parte del grupo de fundadores del Sindicato Antioqueño y de Proantioquia. De los pocos sobrevivientes de esa generación que marcó un hito en el departamento. Una conversación sobre su libro de memorias....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Todos los videos

Ver más