"La tristeza es la nueva manera de amar": Lo que nadie te explica sobre el duelo

hace 3 horas

2026-02-16 9:11:5

Ángel Castaño Guzmán Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Sara Kapkin Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Jorge Gómez Calle es médico, especialista en cuidados paliativos y terapia neural. Trabaja como terapeuta acompañante de duelos. Su trabajo, en gran medida consiste en transformar el lenguaje con el que nombramos la muerte y todo lo que la rodea. Dice que el duelo no se trata de resistir, ni de ser fuertes. Sino de emprender un viaje al interior de cada uno....