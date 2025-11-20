hace 7 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Los locutores de Latina Estéreo cuentan la historia de la emisora salsera de Medellín

2025-11-20 9:20:25

Ángel Castaño Guzmán Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Sara Kapkin Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Por cuatro décadas, Latina ha modelado los gustos salseros de la capital de la montaña. Conversamos con los encargados de presentar las canciones que hacen mover a los salseros de acero y acera....