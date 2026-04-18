hace 3 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “Los violentos no han hecho sino tratar de apoyar a Iván Cepeda”: Paloma Valencia

hace 3 horas

2026-04-18 15:57:20

La candidata Paloma Valencia dice que “si hubieran dejado extraditar a Santrich y a Iván Márquez, Miguel Uribe estaría vivo”. Cuenta detalles inéditos de su historia, que impondrá el decomiso de drogas en parques y entornos escolares y que destinará $3 billones para desatrasar los medicamentos de los colombianos....