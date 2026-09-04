hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Medejazz Celebra sus 30 Años

hace 2 horas

2026-09-04 17:45:0

Ángel Castaño Guzmán Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Óscar Mario Castañeda, fundador y director de Medejazz, es el encargado del festival que entre el 5 y el 5 y el 18 de septiembre celebrará sus 30 años con once conciertos, diez de ellos gratuitos, además de cuatro clases maestras. Este año, músicos de Colombia, Cuba, Venezuela y Holanda se subirán a los escenarios del festival, que estarán en el Gran Salón de Plaza Mayor y la Tarima Sura del Jardín Botánico (los eventos aquí coinciden con la Fiesta del Libro y la Cultura)....