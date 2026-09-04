hace 3 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Sí cae Miguel, ¿cae Daniel Quintero?

hace 3 horas

2026-09-04 17:24:44

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En esta nueva emisión de Mesa Central analizamos los continuos aplazamientos de Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, en el proceso judicial en su contra, además el alcance de las denuncias presentadas por Federico Gutiérrez ante el FBI sobre manejo irregular de recursos públicos. Asimismo damos una mirada a la estrategia de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella y la polémica en torno a la presentación de un operativo donde caminó en medio de los cadáveres de los abatidos y finalmente hablamos sobre el viaje de Petro a México y del hueco de 60 billones que dejó en el presupuesto de la nación....