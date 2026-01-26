x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
hace 3 horas
bookmark

“Mi obra relata el fracaso de mi generación”: Leonardo Padura

hace 3 horas
Ángel Castaño Guzmán

Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

EL COLOMBIANO conversó con el escritor cubano Leonardo Padura, uno de los referentes de las historias policiales. El autor hace parte de la lista de los invitados al Hay Festival de Medellín....

Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

Tendencias

Todos los videos

Ver más