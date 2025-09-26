x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9

Petro salió del clóset con Stalin

26 de septiembre de 2025
El Colombiano

En este nueva emisión de Mesa Central analizamos tres temas que marcaron la actualidad noticiosa de la semana.

Petro salió del clóset con Stalin: El presidente Petro usó el escenario de la ONU para defender a Joseph Stalin, argumentando que su socialismo debió expandirse, no su estatismo. Se critica su incoherencia, pues defiende a Stalin (señalado de causar más muertes que Hitler) y luego critica los campos de concentración de migrantes. En un discurso radicalizado, Petro defendió a Cuba y Venezuela, y afirmó que el Tren de Aragua “no son terroristas”, en un intento de desmontar los argumentos de EE. UU. contra Nicolás Maduro.

¿Se le dañó la estrategia de la consulta a Petro?: analizamos el pulso interno del Pacto Histórico tras la inscripción de Quintero y Corcho a la consulta de octubre. Líderes como Bolívar y Muhamad se opusieron a servir como “extras” de Quintero, quien usaría maquinaria y clanes políticos. La MOE advirtió altos riesgos jurídicos si la consulta obliga a apoyar al...

