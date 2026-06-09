hace 1 hora bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Quería ser Aureliano y terminó como José Arcadio

hace 1 hora

2026-06-09 19:24:46

La tragedia para Gustavo Petro es que quiso ser el coronel Aureliano Buendía, el guerrero mítico, el que enfrentó al establecimiento. Pero, faltando dos meses para salir del cargo, terminó pareciéndose a otro personaje de Cien Años de Soledad, a José Arcadio Buendía en su ocaso de los últimos días, que terminó atado al castaño del patio de su propia casa....