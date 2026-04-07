hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Robaron camioneta con niña de 7 años adentro

hace 2 horas

2026-04-07 11:15:16

Mientras la ciudadanía expresa su preocupación porque no es el primer hecho delictivo de esta naturaleza que se presenta en la ciudad, el alcalde asegura que las autoridades hacen todo lo posible para mantener el orden....