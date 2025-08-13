bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Así despidió Colombia a Miguel Uribe Turbay

13 de agosto de 2025

2025-08-13 19:17:52

Colombia le da el último adiós al senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, quien murió el pasado 11 de agosto tras más de dos meses de estar luchando por su vida por un atentado que sufrió en un acto de campaña en Bogotá....