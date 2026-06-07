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Sergio Fajardo habla tras su última campaña: el decálogo, la polarización y su futuro político

hace 18 minutos
Nicolás Rivera Guevara

Periodista y politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Máster en audio digital y pódcast del Centro de Estudios Superiores Barreira en España. He desempeñado distintos roles en Colmundo Radio, El Tiempo y Noticias RCN. En EL COLOMBIANO cubrí al presidente Gustavo Petro y actualmente soy el editor de Actualidad que abarca temas políticos, judiciales, de salud e internacionales. Cocinero aficionado, melómano y cinéfilo.

Sergio Fajardo presentó el “decálogo del millón” —por los votos que obtuvo—, una especie de principios para sus electores en segunda vuelta. ¿A quién apoyará?...

Nicolás Rivera Guevara
Nicolás Rivera Guevara

Editor de Actualidad

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