Sin excusas y con autocrítica: así analiza Sebastián Arango el año de Nacional | Línea de Gol

22 de diciembre de 2025

En el cierre del año futbolístico, Línea de Gol despidió el 2025 con un invitado especial: Sebastián Arango Botero, presidente de Atlético Nacional. En una charla extensa y franca, el dirigente verdolaga hizo un balance del año, habló de errores, aciertos, del vínculo con la hinchada, del proceso deportivo y empresarial, y adelantó pistas sobre lo que viene para el 2026....