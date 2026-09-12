hace 1 hora bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Tras la pista del alzahéimer: la historia de Francisco Lopera y la mutación paisa

hace 1 hora

2026-09-12 15:39:51

Ángel Castaño Guzmán Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

La periodista Jennie Erin Smith publicó El Valle del Olvido, un libro en el que reconstruye la historia de las investigaciones de Franciso Lopera y las de las familias con mutación paisa....