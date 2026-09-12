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Tras la pista del alzahéimer: la historia de Francisco Lopera y la mutación paisa

hace 1 hora
Ángel Castaño Guzmán

Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

La periodista Jennie Erin Smith publicó El Valle del Olvido, un libro en el que reconstruye la historia de las investigaciones de Franciso Lopera y las de las familias con mutación paisa....

Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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