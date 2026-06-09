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hace 1 hora
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Túnel del Toyo: La montaña está lista, pero la voluntad del Gobierno no llega

hace 1 hora
Alejandro Bermúdez Montoya

Soy un amante de la tecnología, me apasiona el video, diseñar y comunicar a través de ellos.

Obra lleva meses lista en su primer tramo, pero equipos electromecánicos que necesita el tubo de 9,7 kilómetros, a cargo del Invías, están embodegados desde hace más de dos años. Recorrimos la obra....

Alejandro Bermúdez Montoya
Alejandro Bermúdez Montoya

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