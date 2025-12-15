bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Velatón en homenaje a los 16 egresados muertos del Liceo Antioqueño

15 de diciembre de 2025

En las afueras del Liceo Antioqueño, en el barrio Molinares, de Bello, centenares de personas realizaron un homenaje por los 16 egresados que fallecieron en el accidente del bus cuando venían de la excursión de grados....