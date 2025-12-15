x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

Multimedia
bookmark

Velatón en homenaje a los 16 egresados muertos del Liceo Antioqueño

15 de diciembre de 2025
El Colombiano

En las afueras del Liceo Antioqueño, en el barrio Molinares, de Bello, centenares de personas realizaron un homenaje por los 16 egresados que fallecieron en el accidente del bus cuando venían de la excursión de grados....

El Colombiano
El Colombiano

