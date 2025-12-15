bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “Jamás le daré la mano a un nazi”: la descortés reacción de Petro al Triunfo de José Antonio Kast

15 de diciembre de 2025

2025-12-15 16:37:49

El presidente Gustavo Petro desató la controversia tras la victoria del ultraderechista José Antonio Kast en Chile, distanciándose de la postura diplomática de otros líderes y advirtiendo que en América “vienen los vientos de la muerte”. Petro atacó frontalmente a Kast, declarando que “jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco”, comparando la elección con el avance del fascismo y la imposición de Pinochet....