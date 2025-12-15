x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9

“Jamás le daré la mano a un nazi”: la descortés reacción de Petro al Triunfo de José Antonio Kast

15 de diciembre de 2025
El Colombiano

El presidente Gustavo Petro desató la controversia tras la victoria del ultraderechista José Antonio Kast en Chile, distanciándose de la postura diplomática de otros líderes y advirtiendo que en América “vienen los vientos de la muerte”. Petro atacó frontalmente a Kast, declarando que “jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco”, comparando la elección con el avance del fascismo y la imposición de Pinochet....

El Colombiano
El Colombiano

