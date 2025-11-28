bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿Qué hace Verónica Alcocer en Suecia con un contratista del gobierno Petro?

28 de noviembre de 2025

2025-11-28 17:38:40

En Mesa Central le contamos qué hace Verónica Alcocer con Manuel Grau y por qué esto se suma a la semana más negra del gobierno Petro: la condena del CNE por financiación ilegal de 6.700 millones y las filtraciones de seguridad de alias ‘Calarcá’ que salpican a altos generales. Dale play, que le explicamos todo el escándalo ...