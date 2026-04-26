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hace 23 minutos
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Víctor Turpin: el actor paisa que pasó de Medellín a Hollywood con Jennifer López y Scream 7

hace 23 minutos
Claudia Arango Holguín

Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 32 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora.

María José Chitiva Londoño

Periodista de la Universidad de Antioquia. He trabajado como fact-checker en La Silla Vacía y ahora hago parte de la sección de Tendencias de El Colombiano.

Víctor Turpin, actor paisa radicado en Los Ángeles desde 2007, nos cuenta su camino desde un demo musical hasta roles en ‘Shades of Blue’ con Jennifer López, ‘Bad Monkeys’ de Apple TV y ‘Scream 7’ con Courteney Cox y Neve Campbell. Una conversación honesta sobre perseverancia, estereotipos latinos en Hollywood y el creciente protagonismo de Colombia en la industria del entretenimiento global....

Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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