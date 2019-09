Adiós a un intelectual y crítico: Guillermo Perry

“Guillermo Perry fue protagonista de los esfuerzos de modernización y construcción institucional en un país convulsionado, asediado por la guerra, el narcotráfico y la mala política”, así describió Alejandro Gaviria al exministro de Hacienda boyacense, quien falleció a los 73 años, en el prólogo de su último libro Decidí Contarlo.

Estudió ingeniería en la Universidad de los Andes, aunque nunca la ejerció. Fue cuando estaba finalizando su carrera que entró al curso Economía de la Ingeniería y quedó cautivado con esta área del conocimiento. Luego “por casualidad” le ofrecieron un trabajo en el Departamento Nacional de Planeación y ahí empezó una vida de ascenso profesional.

Recibió su título de doctorado en Economía e investigación de Operaciones en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) entre 1968 y 1970, época, de paso, en la que estuvo en contacto con un marxismo crítico.

No obstante, desde su perspectiva “como teoría el marxismo no aguantaba un análisis riguroso. La parte del materialismo histórico sigue teniendo validez hasta nuestros días; que fue la que más me interesó. Me pareció que los economistas que utilizaron el materialismo dialéctico de una manera inteligente siempre aportaron”, dijo en una entrevista concedida al asesor económico de EL COLOMBIANO, Enrique López, y que fue publicada el domingo 7 de abril.

En su hoja de vida se muestran importantes cargos en lugares como Center for Global Development, la CAF, el Banco Mundial (en donde fue economista jefe para América Latina), el Departamento Nacional de Planeación, y además del ministerio de Hacienda, el de Minas y Energía.

Entre sus experiencias relevantes están haber participado activamente de la Asamblea Nacional Constituyente, el Senado de la República y haber encabezado dos centros de pensamiento reputados en el país: Fedesarrollo (1988-1989) y CEDE, de la Universidad de los Andes (1972-1974).

Hoy su postura crítica se refleja en temas tan espinosos como la situación fiscal de Colombia, de la que decía era muy preocupante para 2020 y lo calificaba con un lío de “la madona”, los cambios en la Contraloría, así como del fracking del que aseguraba debía hacerse “pero bien”.

“Nuestra potencialidad es inmensa y hay que aprovecharla respetando la ecología”, eso sí, decía, “sin ignorar el peligro que representa importar de nuevo petróleo”, le dijo a EL COLOMBIANO.

El pésame

Perry fue a lo largo de su vida un profesional experto, eventualmente político, pero referenciado y bien valorado en sus años de ejercicio. Por eso, desde diferentes orillas, ayer, dieron su pésame ante la sorpresiva noticia.

“Convicciones, vocación de servicio público, curiosidad y rigor intelectual, sabiduría forjada en su gran experiencia y una inmensa generosidad”, fueron las características que reconoció el economista Roberto Angulo.

E incluso, desde Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, su actual director lo describió como “una mente brillante, una persona entrañable y generosa que le prestó un servicio inigualable al país”.

Ahora solo queda leerlo no dejar de lado o en papel sus consideraciones.