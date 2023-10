¿Qué es lo que pasa puntualmente?

“Si una cooperativa tenía un crédito colocado a tasas bajas, porque la tasa de referencia era baja, pero abruptamente la tasa de interés se sube, esa entidad debió honrar con esa persona un crédito a 18 meses o a 12 meses porque no le puede cambiar la tasa de interés, entonces ese costo hay que asumirlo. Por el otro lado, tiene un efecto en las captaciones, y las cooperativas las hacen de acuerdo con la dinámica del mercado. Pero, cuando las captaciones están bajas los bancos reaccionan rápidamente y suben el interés para las captaciones. Entonces, cuando se va a hacer la renovación del depósito, el cliente pide que se le pague a lo que ofrecen los bancos”.

¿Y las entidades del sector solidario no reaccionan con tanta velocidad?

“Cuando hay una estructura de costos, esta no se puede modificar de la noche a la mañana. Lo que estamos viendo es que hay unas tasas de captación muy altas y unas de colocación muy bajas, o sea que el margen de intermediación se ha rebajado para cooperativas y bancos. Y cuando la economía empieza a mantener una tasa de inflación alta y un nivel de desempleo bordeando los dos dígitos eso lo que hace es reducir el dinero circulante, desestimula el consumo, y lo que la gente hace es adecuar sus gastos y pagar las deudas. Entonces, la cartera ha tenido un problema de morosidad que influye en lo que tiene que ver con los excedentes de las cooperativas”.

¿Cree que el Emisor bajará la tasa de interés en lo que queda de este año?

“Mientras la tasa de inflación esté tan alta, el Banco de la República mantendrá la tasa su referencia, porque ese es el mecanismo que tienen para controlar la inflación en el país”.

¿Cómo ve usted al sector cooperativo en el contexto de la economía popular que se pregona desde la Presidencia de la República?

“Creemos que hay un espacio muy especial para el sector. Tendríamos que incursionar rápidamente en el crédito popular porque este no puede ser solamente microcrédito. Necesitamos crédito para los emprendimientos, y las cooperativas ya están adecuadas por ley para que la pequeña, mediana y las microempresas se pueda afiliar a las cooperativas, cosa que antes no se podía. Estamos también interesados en que se modifique un poco al interior de las cooperativas el portafolio de crédito, porque no podemos seguir dependiendo del crédito de consumo, que es el 75% de la cartera. Tenemos que virar un poco hacia el microcrédito rural, hacia el microcrédito urbano y hacia el crédito de vivienda”.