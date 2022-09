“Hay una parte técnica donde el IPP y el IPC son fundamentales. Tenemos que buscar el mejor indexador para beneficio social. La gente cree que las empresas están felices cobrando, no. El peor de los mundos es que crezcan los servicios públicos por encima de la inflación porque eso significa que la gente no puede pagar, y si no lo puede hacer, se convierten en cuentas de dudoso recaudo que ponen en riesgo la estabilidad financiera del servicio. Los más felices de que no crezcan las tarifas son los mismos empresarios y por eso necesitamos unas decisiones donde todos tenemos que poner”, apuntó el dirigente gremial.