El resultado final es que tras años de pleitos legales y de solicitudes de despidos masivos al Ministerio del Trabajo, esta semana Coltejer despidió a los últimos cinco trabajadores, aunque el mensaje al mercado seguía siendo que no se trataba de una liquidación ni de una disolución, y que la empresa continuaba: “Con un panorama económico más tranquilo, la compañía concentrará sus esfuerzos en analizar eventuales opciones de negocio en marcha”, dijo en un comunicado ante la Superintendencia Financiera.

Lo cierto es que desde 1997 los accionistas no ven un peso, y su inversión se vino al piso. Año tras año en las asambleas los directivos daban mensajes de esperanza, decían “este año sí” y cada vez las cuentas se hacían más estrechas. Hasta septiembre del año pasado Coltejer acumulaba pérdidas por 676.481 millones de pesos (ver gráfico).

Es difícil saber dónde estuvo el quiebre de este ícono de la pujanza antioqueña. El más reciente problema, del que no logró salir, fue la pandemia y el confinamiento para evitar la propagación del virus; también podría decirse que la llegada de los mexicanos menguó la pasión y el celo que había por la producción local; y si se va mucho más atrás en la historia, fue la apertura económica la que arrasó la que hasta ese momento parecía una industria sólida y tecnificada.

El drama humano

Juan Carlos Alzate era técnico especializado, por 31 años fue encargado de atender los daños en las máquinas de la compañía, y pese a tener estabilidad laboral reforzada certificada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, luego de un accidente laboral que le destrozó una rodilla, fue despedido de manera unilateral esta semana.

En su detallado relato cuenta que cuando empezó la pandemia todos los trabajadores fueron enviados a sus casas, el gobierno nacional ordenó cerrar todas las fábricas para que el coronavirus no se extendiera de forma descontrolada. “El 30 de mayo de 2020 me notifican de la suspensión de mi contrato, fueron 29 meses en los que solo me pagaron la seguridad social”.

Para Alzate no era fácil conseguir trabajo en otra empresa, pues sus restricciones de salud son muchas: no puede permanecer de pie, cargar más de 15 kilos, arrodillarse, acuclillarse, subir ni bajar escalas, y camina con cojera. Además, tiene que asistir a varias citas de rehabilitación. Así que le tocó aguantar todo ese tiempo sin ningún ingreso.

“Era una forma de presionarnos para arreglar con la empresa, ellos jugaron con la necesidad de cada persona. Si había alguien aliviado que podía conseguir trabajo fácil, terminaba renunciando por la presión de que nunca los llamaban a trabajar. Pero conmigo eso no aplicaba, no hay quien me contrate”, se lamentó.

El 16 de noviembre pasado recibió la orden de volver al trabajo, y lo que le dijeron en salud ocupacional era que de ese momento en adelante su nueva tarea era desyerbar jardineras en la planta de Rionegro, donde están todas las máquinas apagadas. Una tarea que nunca había hecho, con implementos que no sabía manejar como palas y machetes, y además en “condiciones inhumanas”, sin electricidad, agua potable ni condiciones de aseo, incluso en la zona donde podían consumir alimentos. Alzate compartió con este diario fotografías en las que se evidenciaba el desaseo en el que se encuentran las instalaciones.

Y, tras las súplicas de los últimos trabajadores, Gestión Humana ordenó que solo fueran a cumplir horario, pues no existían los requisitos mínimos exigidos para la labor de jardinería.