Renovada tributaria tiene 110 artículos

Debido a que el Plan Nacional de Desarrollo derogó o modificó algunos artículos y ocho más estaban relacionados con la normalización de activos, que se ejecutó este año, la reforma tributaria que radicó ayer el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla tiene “pequeñas diferencias”.

Es decir, que de acuerdo con el funcionario “tiene correspondencia” con lo que ha ocurrido con el pasar de este año y con las transiciones que estaban contempladas y ya se surtieron” (Para saber más).

De acuerdo con el Ministerio el impulso de la ratificación de esta ley está tasada en un aporte de 2,6 puntos porcentuales, para el Producto Interno Bruto de 2020 y 2,4 para 2021, y completar 4 % y 4,2 %, respectivamente.

La norma radicada trae aspectos como la reducción de la tasa de renta de 32 %, en 2020 al 30 % en 2022, de forma gradual; el régimen simple (que ya tiene inscritas al menos 8.000 unidades productivas), la exención de renta para empresas asociadas a la economía naranja por siete años y diez para los desarrollos del campo, entre otros. En total 110 artículos para la discusión.

El trámite se hizo con mensaje de urgencia ante la secretaría de la Cámara de Representantes para cumplir con el propósito de tenerla lista y en vigencia antes de enero de 2020.

¿Por qué? de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional es el momento desde el cual dejaría de funcionar esta norma, debido a la declaración de inexequibilidad que se dio el pasado 16 de octubre, tras una votación de seis a favor de que se cayera y tres en contra.

La presidenta del Alto Tribunal, Gloria Estela Ortiz leyó un comunicado de prensa en el que señaló que los motivos eran de forma, más que de contenido.

“Hubo una elusión del debate, pues no se llevó a cabo el último requerido. La situación desconoció el sistema bicameral, no se dio una deliberación racional de la Ley, y no se garantizó el derecho de las minorías”, recalcó.

El señalamiento se dio debido a que el Senado de la República acogió el texto de la Cámara sin hacer un debido proceso y sobre todo ante un tema tan sensible como el que recoge un cambio tributario.

En la Corte permanecen demandas contra esta norma, sobre lo cual Carrasquilla se manifestó “tranquilo” ante los aspectos que tienen que ver con el fondo de la ley.