¿Avianca está quebrada? Circula video de reunión de Junta Directiva

En un video que circula por redes sociales en el que Roberto Kriete, el actual presidente de la Junta Directiva de Avianca, les habla a sus empleados, les dice: “La situación financiera, señores, Avianca esta quebrada (...) no le está pagando a sus acreedores, no le está pagando a las compañías de arrendamiento de los aviones, no les está pagando a los bancos. Estamos en un proceso de renegociar y reestructurar todo eso, todas las deudas para poder comprar tiempo para poder ejecutar los cambios que se tienen que ejecutar para que esta línea aérea se vuelva rentable”.

Esto con el fin de responder ante las acreencias que hoy tiene la compañía, “de quienes nos han prestado su buen dinero”, dijo el Kriete.

Entonces, continuó, es “urgente que le demos vuelta a esta empresa, porque tenemos un tiempo limitado. Las instituciones financieras, gracias a Dios, nos han dado este respiro”.

Esto, se debe ejecutar en cuatro meses para empezarle a pagar a los bancos no solo lo “normal, sino lo que les hemos dejado de pagar” la aerolínea, explicó el funcionario.

Este proceso empieza por cortar rutas con las que se pierde dinero “y nunca debiéramos haber operado”, reclamó Kriete.

A través de la información relevante de la Superitendencia Financiera de Colombia, la compañía, que opera la mitad de rutas aéreas en el país, aseguró que el video se obtuvo de manera “ilegal” y se publicó “sin tener en cuenta el contexto de la reunión”.

De acuerdo con el texto oficial, Kriete quería “enfatizar el apoyo y compromiso de los colaboradores” en el proceso financiero que lleva a cabo Avianca, pero que la empresa no esta “en proceso de quiebra o insolvencia regido por ley alguna y no ha solicitado ser admitida en proceso alguno de similar naturaleza en jurisdicción alguna”.

La empresa aclaró que estas afirmaciones están conformes a la información del Plan Avianca 2021 que incluye: “(a) el reperfilamiento de la deuda mediante acuerdos con contrapartes de la Compañía, (b) la optimización de la flota, (c) el fortalecimiento del hub Bogotá, (d) garantizar un flujo de caja que permita llegar a niveles de apalancamiento conservadores y (e) lograr un crecimiento sostenible y competitivo”.