En esa línea, Avianca emitió un comunicado en el que aseguró que “en la medida en que la operación se ha reactivado paulatinamente se ha ido revisando y mejorando dicho acuerdo, antes de las fechas de vigencia definidas”.

La empresa recordó que el pacto alcanzado con los pilotos ayudó a que primara la permanencia de los mismos e incluso exaltó haber sido una de las pocas aerolíneas en el mundo que no despidió a ningún piloto aun cuando se quedaron más de 100 aviones en tierra, en medio de los confinamientos.

Ante la incertidumbre sobre si se hará o no el ajuste, Giraldo Ángel dijo que preocupa cómo podría afectar la moral de los pilotos el no volver a percibir sus salarios de antes de la pandemia y que no se solucione la situación.