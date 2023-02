“Según la encuesta de la Federación, entre el 18% de los antioqueños que planean celebrar dicha fecha, el 47% lo hará en un restaurante, el 13% prefiere un plan o cena en casa, mientras el 7% saldrá de fiesta, estará en un bar o discoteca, saldrá de viaje o se relajará en un spa. El 3% celebrara el día de san Valentín en cine o teatro”, resalta María José Bernal Gaviria, directora de Fenalco Antioquia.

El sondeo también reveló que los regalos preferidos son los dulces y/o chocolates con el 27%, seguido por las flores (18%), ropa, calzado, accesorios, joyería y/o bisutería (13%), mientras le siguen anchetas (9%), rancho, licores, dinero en efectivo, bono regalo o lencería (4%). Los tradicionales peluches, cosméticos y tecnología tuvieron un 2% cada uno.

De igual forma, la medición revela que el 75% de los encuestados invertirán este día hasta $200.000 y el otro 25% más de $200.000.

Es importante tener presente que no es una fecha comercial tradicional en la región, pues según el sondeo el 82% de las personas encuestadas no tienen presente esta fecha, donde de ese porcentaje el 44% dice que solo celebra Amor y Amistad en septiembre, el 43% asegura que no es un día relevante, el 8% no tiene con quien celebrar y el 5% no tiene dinero.