Precisamente, uno de los puntos de mayor desacuerdo desde la presentación del proyecto ha sido la propuesta de cambiar la jornada nocturna y aumentar el recargo de horas extra y dominicales. Sobre esto, la ponente comentó que “lo que estamos proponiendo es que se regrese a la legislación previa a la Ley 789 de 2002. Así, la jornada nocturna empezaría a las 6:00 p.m. y terminaría a las 6:00 a.m”.

Sin embargo, dio a conocer que durante las audiencias públicas se ha propuesto que la jornada nocturna inicie desde las 7:00 p.m., aspecto que, según Carrascal, se podría dialogar bajo condiciones.

Cabe resaltar que ya habría un acuerdo sobre cómo empezaría a regir el aumento en recargos por horas extra y dominicales en el caso de que se apruebe el proyecto. El aumento sería de manera gradual y, por esto, la idea es que para 2024 se haga un incremento a 80% y llegue a 100% en 2025.

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, habló sobre el informe que publicó la semana pasada el Banco, en el que se alertó de la posible pérdida de 450.000 empleos formales en caso de que se aumenten los costos laborales, como está planteado en la reforma laboral del Gobierno.

El escenario de medio impacto sugiere que los costos laborales aumentarían como consecuencia de la propuesta en 6,73%, cuando se consideran solo los aumentos por los costos laborales de las empresas y no por indemnizaciones (1,59% adicionales).

En el caso de las indemnizaciones por despido, dijo, “lo que anota el estudio es que este costo no es el más importante, sino que el mayor costo es el riesgo de que eso conlleve a que no se contraten trabajadores formales”. Hizo énfasis en el tema de los contratistas independientes.