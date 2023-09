Precisamente, esto fue lo que motivó las protestas de taxistas en diferentes ciudades del país, quienes salieron a lacas calles a exigir una tarifa diferencial. Y aunque en principio el Gobierno se mostró reacio, finalmente terminó accediendo pero ya no a un precio diferencial, como se había anunciado anteriormente, sino a un pago mensual de entre $90.000 y $100.000 en compensación por el aumento que ha tenido el combustible.

Y recalcó que no se trata de un subsidio permanente, sino de una respuesta temporal, lo que sigue dejando en el tablero la incertidumbre sobre cuánto tiempo se mantendrá esta compensación y si será sostenible a largo plazo.

“Entramos a analizar cómo logramos tener un control máximo sobre este subsidio. De ahí que la respuesta inmediata por parte de los ministerios de Hacienda, Minas y Transporte, es que es prácticamente imposible tener una tarifa diferencial y hacer un control en todas las estaciones de servicio. Por eso se cambió la estrategia en el camino y sobre las horas andando, y se decidió que no sea esa tarifa diferencial, sino una compensación a la gasolina por los incrementos que se están dando mes a mes”, indicó.

¿Por qué no va la tarifa especial?

“Son 230.000 taxis en el país, de estos 40.000 son de gas, lo que significa que no entrarían dentro de la medida, entonces hablamos de 190.000 taxistas que podrían acogerse al programa. Tendríamos que revisar cuántos se acogen, pero haciendo un cálculo inicial con el MinHacienda, esa cifra oscila entre $23.000 y $25.000 millones mensuales”, anotó el viceministro de Transporte.

Los cálculos del MinHacienda arrojan que, en promedio, un conductor de taxi consume 4,64 galones al día. Sin embargo, se está buscando una mayor precisión frente a esto, pues los gremios de taxistas dicen consumir cinco galones al día.

Luego de ese proceso, se reglamentará ese consumo, el cual será multiplicado por el congelamiento del galón y al final de mes se hará una suma para saber cuánto sería exactamente el bono de compensación.

El monto, según señaló, será progresivo. Es decir, como se mencionó anteriormente, puede aproximarse a $100.000, pero el siguiente mes podría aumentar en línea con los incrementos que tenga el combustible en el país.

Además, la idea del Gobierno es que el dinero salga del FEPC, pues afirman que el sector que más está aportando a disminuir su déficit es el de los taxistas.

Taxistas inconformes

Pero este mecanismo no convenció mucho a la mancha amarilla: unos aseguran que no fue el acuerdo al que habían llegado con el Gobierno, y otros dicen que este pago no compensa el incremento que han tenido en sus gastos desde que el combustible empezó a subir.

“Esperamos que si la alternativa va a ser la compensación, que esta responda a la realidad de lo que hoy está pagando de más cada conductor por la gasolina. Recordemos que a hoy en Medellín y el Valle de Aburrá, un conductor de taxi está pagando $20.000 diarios de más por tanqueada, teniendo en cuenta que cada día consume alrededor de cinco galones”, manifestó Fabián Quintero Valencia, presidente de Tax Individual.

Por su parte, José Estevez, líder del gremio de taxistas del sur del Valle de Aburrá, opinó que “es un descaro. Hemos tenido un incremento de más de $20.000 diarios en gasolina. Esa compensación no cubre ni una semana. Eso es como para calmar los ánimos. Son pañitos de agua tibia”.

Y es que tal parece que este anuncio agitó aún más los ánimos entre taxistas y Gobierno, pues algunos consideran que fue una “imposición”.

“No recibimos la medida de buena manera, porque en lugar de esto ser como se había acordado con el Gobierno, con mesas que serían trabajadas en el lapso de 20 días y de ahí se deliberaba los aportes del taxismo, de los ministerios y así llegar a un punto medio, resulta que no. Nos pasan un comunicado de imposición”, expresó Uriel Alarcón, representante gremial del sector taxista de Bogotá.

Los riesgos

Una de las grandes dudas frente a esta iniciativa tiene que ver con el seguimiento y control para evitar abusos y reventa de gasolina que distorsionen el mercado.

Por ejemplo, para Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, si bien con el Runt se puede controlar un poco que este beneficio se utilice en la debida forma, se debe garantizar que no se puedan presentar vulneraciones o falsedades sobre dicha información.

“El reto también es determinar cuánto irá aumentando lo que se les compensará mensual, porque tenemos taxistas en un municipio pequeño o mediano que pueden consumir entre tres y cinco galones diarios de gasolina, y otros en Bogotá que pueden consumir entre ocho y nueve”, comentó.

Y recalcó que otro de los problemas de fondo es que una vez se otorgue este beneficio, teniendo en cuenta que es por vía administrativa, cualquier sector económico, por igualdad y con argumentación similar a los taxistas, tendrá derecho a pedir que se le otorgue el mismo. De esta manera, dijo, “puede ser peor el remedio que la enfermedad”.

En cuanto a los controles que se harán desde el Gobierno para evitar la mala utilización del subsidio, el viceministro de Transporte afirmó que habrá “sanciones ejemplares y expulsión del programa si quieren hacer trampa o buscar la forma en la cual puedan acceder a estos recursos sin ser conductores”.

¿Y la transición energética?

Otra tuerca floja en esta discusión es si esta decisión del Gobierno va en contra vía de sus esfuerzos por disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.

De hecho, el país se acaba de unir a la alianza ‘Más Allá del Petróleo y el Gas’ (Boga, por sus siglas en inglés), una cooperación internacional que busca la reducción gradual de la dependencia de los hidrocarburos a través de fuentes renovables.

En este sentido, para Vera, si se mantienen los subsidios a los combustibles fósiles no será posible masificar la transición energética en el sector transporte.

“La mejor medida es que los combustibles líquidos tengan su precio asociado a su costo de oportunidad, es decir, con referencia al mercado internacional. Lo cual no solo racionaliza y hace más eficiente su consumo desde el punto de vista energético, sino además establece incentivos a los usuarios, independiente del sector económico, a usar vehículos más eficientes en tecnología y analizar como alternativa real el uso de combustibles de bajas o cero emisiones, como la energía eléctrica, el gas natural, los biocombustibles y en un futuro el hidrógeno”, señaló el experto.

Así las cosas, parece que todavía hay más preguntas que respuestas. La iniciativa del Gobierno evitó que los taxistas participaran de las protestas de los demás conductores, pero para algunos estaría sentando un mal precedente, además de que se prestaría para trampas o arbitrajes.