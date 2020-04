Cinco casos de éxito de metamorfosis empresarial

Con 167 millones de suscripciones distribuidas en más de 190 países, Netflix se ha consolidado como uno de los principales referentes de la industria audiovisual y esto se debe a que ha ido mutando paulatinamente, atendiendo nuevas formas de entender este negocio.

Todo se remonta a 1997, cuando Reed Hastings, actual CEO de la compañía, junto a Marc Randolph, plantean un servicio de ofrecer renta de películas en línea, con lo que en 1998 nace netflix.com, página en la que se puede hacer alquiler de filmes en formato DVD.

En 1999, detalla la compañía, se inició un servicio de renta ilimitada de DVD por una cuota mensual, dando un paso hacia lo que es Netflix hoy en día.

Posteriormente se introdujeron modificaciones como la llegada de las recomendaciones con base en lo que había consumido previamente el usuario, pero fue hasta 2007 cuando se inició el servicio por streaming.

En 2013 se presentó otra de las disrupciones más importantes de esta firma y fue la presentación de programación original, para lo que se incluyeron éxitos como Orange Is The New Black o House of Cards.

Esta iniciativa la llevó a que en 2019 sobresaliera en los Premios Oscar gracias a la producción Roma, la cual ganó en las categorías de mejor director, mejor película de lenguaje extranjero y mejor cinematografía.

“El cambio estratégico de negocio de Netflix le permitió mantenerse a flote en momentos de crisis y ser la gran empresa que es”, señaló Martin.