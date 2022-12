Por su importancia para el desarrollo de las regiones, tanto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como ProColombia se han venido enfocando en promover la descentralización de la conectividad internacional, para sumar cada vez más ciudades dentro de la oferta de frecuencias para los visitantes, con un enfoque claro en la promoción de destinos sostenibles.

Además, el Viceministerio de Turismo estima que entre noviembre de 2022 y enero de 2023 se tendrá la visita de alrededor de 1.455.000 visitantes no residentes que entrarían a Colombia. Esto significaría un incremento del 45% con respecto al mismo periodo de 2021 (998.000 visitantes no residentes) y de 9,64% con respecto a los valores prepandémicos de 2019 (1.327.000 visitantes no residentes).

En abril de 2022 el país superó la capacidad aérea que tenía antes de la pandemia. A noviembre de este año, Colombia presenta una reactivación del 113,5% en sillas y del 106,1% en frecuencias semanales, frente lo que se tenía en febrero 2020, previo a la pandemia.